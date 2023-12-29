Velilerden öğretmenlere saldırı: Öğrencilerin önünde darbettiler

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:32
Velilerden öğretmenlere saldırı: Öğrencilerin önünde darbettiler
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İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı. 

Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darbetti. Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı. Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu. 

Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.


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