Velilerden ve öğretmenlerden ‘Kapatma’ kararına tepki

Eski adıyla tarihi Baltazzi Köşkü olarak bilinmekte olup 1930'larda liseye dönüştürülen Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, bir süre önce binasında başlayan tadilat çalışmaları nedeniyle geçici olarak başka bir okul binasında eğitim-öğretime devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak iddialara göre, tadilat işlemleri tamamlanmasına rağmen, binada yalnızca bir tuvalet ve bir lavabo eksikliği bahane edilerek okul hakkında "kademeli kapatma" kararı verildi. Yaşanan duruma tepki gösteren veliler, "Bu durum, tadilat nedeniyle geçici olarak evinden ayrılan bir kişinin, tadilat bittikten sonra kendi evine dönmesinin engellenmesine benziyor. Basit eksiklikler gerekçe gösterilerek koca bir eğitim çınarı yok edilmek isteniyor." dedi.

YENİ YÖNETMELİK "STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ" DİYOR, İDARİ KARAR "KAPATIYOR"

Veliler ve okul aile birliği, 3 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Sayı: 33299) kapsamında bu kararın tamamen hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeye göre; bir okulun merkezi sınav (LGS) ile öğrenci alan okul statüsüne getirilmesi için yalnızca akademik başarıya değil; okulun yürüttüğü proje çalışmalarına, sosyal ve kültürel faaliyetlere, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılara bakılması gerekiyor. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi’nin bu kriterlerin tamamını fazlasıyla karşıladığını belirten veliler, okulun kapatılmak yerine statüsünün yükseltilmesi talebiyle CİMER’e resmi başvuruda bulundu. Alınan bilgileye göre konu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşındı. Bakanlık yetkilileri ile yapılacak kritik toplantının ardından, okulun geleceğine dair nihai kararın Salı günü netleşmesi bekleniyor.

"OLUMSUZ BİR KARARDA EYLEMLERİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Öğrencilerin gelecek kaygısı taşıdığını, öğretmenlerin ise ciddi bir belirsizliğe itildiğini ifade eden veliler, yetkililere seslenerek: "İdari süreçlerde hatalar yapılabilir, önemli olan bu yanlıştan dönülmesidir. Eğer Salı günü okulumuzun yeniden açılması ve statü değişikliği yönünde olumlu bir karar çıkmazsa; eylemlerimize, basın açıklamalarımıza ve demokratik tepkilerimize büyüyerek devam edeceğiz. Okulumuz yeniden açılıncaya kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Gerekirse sesimizi duyurmak için Ankara’ya kadar yürüyeceğiz! Çocuklarımızın geleceğinin yanlış bir kararla karartılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı./İZMİR