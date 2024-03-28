Velileri zor günler bekliyor: Yabancı özel okul 1 milyon TL

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Yabancı özel okullar 2024-2025 öğretim yılı eğitim ücretlerini açıklamaya başladı. Fransız okullarının hazırlık sınıfı ücreti, eğitim, servis , forma, kitap kırtasiye bedelleri de eklenince 1 milyon TL’yi geçecek. Saint Michel Fransız Lisesi hazırlık sınıfı ücretini 833 bin TL olarak açıkladı.

Diğer Fransız liselerinin hazırlık sınıflarının da velilerden hemen hemen ayrı ücreti isteyeceği tahmin ediliyor. Okulun sitesinde “Öğrenim ücreti yalnızca eğitim giderlerinin karşılığıdır. Eğitim dışındaki kitap, kıyafet, okul servisi, kırtasiye, tablet, yiyecek ve bunlar gibi hizmetlerin bedeli ayrıca ödenir” ifadesi bulunuyor.

Aynı okulun 9. sınıf eğitim ücreti 567 bin TL, 11. ve 12. sınıfların ücreti ise 312 bin 454 TL olarak açıklandı. Yani hazırlık sınıfı ile ara sınıf ücretleri arasındaki fark giderek açılıyor. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Lisesi hazırlık ücreti 550 bin TL oldu.

Avusturya Liseliler Vakfı’nca kurulan Özel ALEV Okulları’nın 4 yaş yuva ücreti 536 bin 800 TL., ilkokul ve ortaokul birinci sınıf ücretleri ise 577 bin 500 TL olarak belirlendi. SaintJoseph Lisesi EğitimVakfı tarafından kurulan Küçük Prens İlkokulu’nun 1. sınıf eğitim ücreti 562 bin 420, ortaokul 1. sınıf ücreti de 577 bin 333 TL oldu.

ARA SINIF ZAMMI YÜZDE 57

Özel okullarda ara sınıflara zam oranı daha önce yüzde 57 olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu söylemişti.

Okulların hazırlık sınıfı ücretlerini açıklamaya başlaması, yabancı okullarda öğrenim görmek için yıllardır hazırlanan çocukların velilerini üzdü. Tek hedeflerinin Fransız Lisesi olduğunu söyleyen bir veli, “Bu rakamı ödeyebilmemiz mümkün değil. Okulu kazanan ama maddi gücü bu ücretleri ödemeye yetmeyen veliler ne yapacak? Fırsat eşitliğine aykırı değil mi bu durum? Geçen yıl hazırlık ücreti 370 bin olan okul bu yıl 1 milyona nasıl dayanır?” diyerek tepki gösterdi.

‘ALTIN BİLEZİĞİN’ BEDELİ

Bir özel okul kurucusu önceki yıllarda orta gelir seviyesindeki anne-babaların, çocuklarını özel okullara gönderebildiklerine dikkat çekti. Okul sahibi “Bu ailelerin çocuklarını özel okullara yollamaları mümkün değil. Yabancı okullar özellikle son yıllarda çocuklarını yurtdışına göndermek isteyen aileler için çok cazip hale geldi. Eskiden kontenjanını doldurmakta zorlanan okulların kapısında şimdi kuyruk oluyor. Ama bu ücretlerle sadece zengin çocukları bu okullara gidebilir” ifadelerini kullandı.