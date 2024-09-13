‘Ver mehteri’ Erkan Tan, A Haber’den istifa etti!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:31

Güncelleme: 13.09.2024 - 00:31

AKP‘ye yakınlığı ile bilinen A Haber’in sabah haberleri spikeri Erkan Tan, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı.

“Ver Mehter’i” diyerek stüdyoda mehter marşı çaldıran Tan açıklamasında, “Erkan Tan’ın açıklaması şöyle: “Burası a haber… Saat oluyor dokuz, Bundan sonra artık biz yokuz… Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor, huzurlarınızdan ayrılıyoruz… ALLAH’a emanet olunuz…” 9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti… Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi… a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH’tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH’a emanet ediyorum… Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ… İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler” ifadelerini kullandı.