YRP’li bir belediye başkanı daha istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Sivas’ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 18:20
YRP’li bir belediye başkanı daha istifa etti
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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas’ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, “En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi. 

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

Gülpınar, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söylemişti. 


Etiketler: #Yeniden Refah #Yeniden Refah Partisi #istifa

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