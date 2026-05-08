Vergi adaletsizliklerinin yayımlandığı akpden​.com’a erişim engeli

CHP'nin vergi adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla açtığı 'akpden.com'a erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, söz konusu sitenin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi.
GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ
Dernekten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden .com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."