TÜİK enflasyon nedir, nasıl hesaplanır videosu paylaştı

08 Nisan 2022 Cuma, 10:53

Veri ve bilgileri derleyen, istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını sağlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) bilgilendirici 13 video paylaştı. İşte o videoların konuları...

1- Enflasyon Nedir? Enflasyon Oranı Ne Anlama Gelir? Enflasyon Oranı Nasıl Hesaplanır?

2- TÜFE Nedir? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Neyi Göstermektedir?

3- TÜFE Ne İçin Kullanılmaktadır? Fiyatlar Nasıl Derlenmektedir?

4- TÜFE Tüm Türkiye’yi Temsil Etmekte midir? TÜFE Sepeti Nasıl Oluşturulmaktadır? TÜFE Sınıflamasında Yer Alan Ana Gruplar Nelerdir?

5- Hanehalkı Tüketim Harcamaları Nasıl Belirlenmektedir? TÜFE Mal ve Hizmet Sepeti Ne Sıklıkla Güncellenmektedir? TÜFE’de Piyasaya Yeni Çıkan Maddeler Endekse Dahil Edilebilir mi?

6- TÜFE’de Fiyat Derlenen İşyerleri Nasıl Belirlenmektedir? TÜFE’de Cari Fiyatlar Nasıl Derlenmektedir?

7- TÜFE’de Fiyat Derlenen İşyerleri Nasıl Belirlenmektedir?

8- Enflasyon: Açıklanan ve Hissedilen

9- Endeks Hesaplamasında Hangi Formül Kullanılır? Zincirleme Laspeyres Formülü Nedir? TÜFE Neden Bu Şekilde Hesaplanmaktadır?

10- Çalışmada Görev Alan Personel Sayımız Nedir? Bilgilerin Gizliliği Nasıl Sağlanmaktadır?

11- Kalite Düzeltme Yöntemleri

12- TÜFE – Yİ-ÜFE Farkları

13- TÜFE – İTO Arasındaki Farklar