TÜİK enflasyon nedir, nasıl hesaplanır videosu paylaştı
TÜİK enflasyon nedir, enflasyon oranı ne anlama gelir, enflasyon oranı nasıl hesaplanır konulu 13 öğretici videoyu youtube sayfasında paylaştı.
Veri ve bilgileri derleyen, istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını sağlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) bilgilendirici 13 video paylaştı. İşte o videoların konuları...
1- Enflasyon Nedir? Enflasyon Oranı Ne Anlama Gelir? Enflasyon Oranı Nasıl Hesaplanır?
2- TÜFE Nedir? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Neyi Göstermektedir?
3- TÜFE Ne İçin Kullanılmaktadır? Fiyatlar Nasıl Derlenmektedir?
4- TÜFE Tüm Türkiye’yi Temsil Etmekte midir? TÜFE Sepeti Nasıl Oluşturulmaktadır? TÜFE Sınıflamasında Yer Alan Ana Gruplar Nelerdir?
5- Hanehalkı Tüketim Harcamaları Nasıl Belirlenmektedir? TÜFE Mal ve Hizmet Sepeti Ne Sıklıkla Güncellenmektedir? TÜFE’de Piyasaya Yeni Çıkan Maddeler Endekse Dahil Edilebilir mi?
6- TÜFE’de Fiyat Derlenen İşyerleri Nasıl Belirlenmektedir? TÜFE’de Cari Fiyatlar Nasıl Derlenmektedir?
7- TÜFE’de Fiyat Derlenen İşyerleri Nasıl Belirlenmektedir?
8- Enflasyon: Açıklanan ve Hissedilen
9- Endeks Hesaplamasında Hangi Formül Kullanılır? Zincirleme Laspeyres Formülü Nedir? TÜFE Neden Bu Şekilde Hesaplanmaktadır?
10- Çalışmada Görev Alan Personel Sayımız Nedir? Bilgilerin Gizliliği Nasıl Sağlanmaktadır?
11- Kalite Düzeltme Yöntemleri
12- TÜFE – Yİ-ÜFE Farkları
13- TÜFE – İTO Arasındaki Farklar
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