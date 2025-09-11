Vesaire'den 'Fahrettin Altun' açıklaması: Yazılar kaldırıldı

Vesaire.org, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Ali Erdem Altun'un internet sitesinde yazdığı yazılara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada kurumun Ali Erdem Altun'un aile bağlarından "Twitter'da yaşanan tartışmaların ardından haberdar olduğu" belirtildi.

Açıklamada yakın geçmişte web sitesinin İletişim Başkanlığı'nın doğrudan hedefi olduğu kaydedildi.

"YAZARIN DA ONAYINI ALARAK KALDIRDIK"

Vesaire.org'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yakın zamanda websitemizde yayımlanan birkaç içeriğin yazarının aile bağlarından Twitter’daki tartışmalar sayesinde haberdar olduk, edindiğimiz bilgiyi yazarın kendisinin de doğrulamasının ardından bir açıklama yapma gereği duyduk.

11 yıldır sürdürdüğümüz bağımsız yayıncılık çizgimiz hemen herkesin malumudur. Her hafta okurlarımızdan katkı değerinde onlarca yazı önerisi alıyoruz. Yazılar, editoryal çizgimize uygun olması halinde yazarın kimliği ve ailevi bağlantıları sorgulanmadan yayına alınıyor ve paylaşılıyor.

Söz konusu yazarın tüm yazılarını, yakın geçmişte İletişim Başkanlığı’nın doğrudan hedefi olmuş websitemizde bulunmasının doğru olmadığına, okurlarımızda haklı şüphe ve kaygılara yol açabileceğine kanaat getirip, yazarın da onayını alarak kaldırdık.

Tartışmalardan haberdar olmamızı sağlayan okurlarımızın bu hassasiyeti için teşekkür ederiz."

Platformun X hesabına ve internet sitesine 23 Mart 2025'te BTK kararıyla erişim engeli getirilmişti.