Veteriner hekimlerden Cumhuriyet’e ziyaret
Yeni göreve gelen Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu, gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara temsilciliğini ziyaret etti.
Veteriner Hekimler Derneği, 25 Eylül’de gerçekleştirdiği 72. Olağan Genel Kurul toplantısında genel başkan olarak Dr. Gülay Ertürk’ü seçti.
Yönetim kurulu üyeleri ise, Mücteba Binici, Mehmet Bülbül, Dr. Nasıf Aldemir, Dr. Nüket Bilgen, Elif Çetin ve Dr. Serdar Sızmaz'dan oluştu.
Veteriner Hekimler Derneği’nin yeni yönetimi, gazetemizin Ankara temsilciliğine geldi.
Yazarlarımız Mustafa Balbay ve Işık Kansu ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, derneğin yeni dönemiyle ilgili sohbet etti.
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