Veteriner hekimlere yüksek disiplin cezaları öngörülüyor: ‘Disiplin yaptırımları hakkaniyetli ve uygulanabilir olmalıdır’

TBMM’nin gündeminde olan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” veteriner hekimleri de yakından ilgilendiriyor. Teklifle birlikte, veteriner hekimlere ilişkin kanunlarda yer alan disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi ve disiplin para cezalarının artırılması öngörülüyor. Veteriner hekimlere 600 bin TL’ye varan cezaların verilmesinin önü açılıyor. Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülay Ertürk, konuyu Cumhuriyet’e yorumladı.

‘ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ’

Ertürk, “Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında iptal ettiği disiplin hükümlerinin yeniden düzenlenmesini ve yaklaşık üç yıldır devam eden hukuki boşluğun giderilmesini gerekli buluyoruz. Ancak yeni düzenlemenin, Mahkemenin ortaya koyduğu belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini tam olarak karşılaması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Teklifle birlikte 20 bin liradan 600 bin liraya kadar varabilen disiplin para cezalarına dikkat çeken Ertürk, “Disiplin para cezalarının ölçülülük ilkesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Disiplin yaptırımları meslek düzenini korumalı, ancak hakkaniyetli ve uygulanabilir olmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞLARI ETKİLENİR’

Ertürk, teklifin diğer maddelerinin de önemli olduğuna dikkat çekerek “Kanun teklifinde ayrıca hayvan nakilleri, küpesiz hayvanlar, belgesiz sevkler ve 5996 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezalarında da önemli artışlar öngörülmektedir. Bu düzenlemeler yalnızca veteriner hekimleri değil, hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarını etkileyecektir. Veteriner Hekimler Derneği olarak beklentimiz; hukuki güvenliği sağlayan, ölçülülük ilkesini gözeten ve meslek mensuplarının haklarını koruyan bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir” diye konuştu.