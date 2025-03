Veteriner teknikeri Doğacı, minik sincaba 'annelik' yapıyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:09

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:09

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bir vatandaştan teslim alınan 3-4 günlük yavru sincap, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veterinerlerin 'Sinco' adını koyduğu sincap, 2 saatte bir beslenmesi gerektiği için veteriner hekimler tarafından hem evde hem doğal yaşam parkında bakıma alındı.

Veteriner teknikeri Burcu Zeynep Doğacı, özel bakıma ihtiyacı olduğu için yavru sincabı her akşam evine götürmeye başladı. Doğacı, "2-3 saatte bir beslenmesi gerekiyor. Gece saat 03.00, 05.00 ve 07.00'de besliyorum. Sabah buraya birlikte gelip, bakımlarına devam ediyorum" dedi.

"SİNCAP ANNESİ OLDUM"

Sinco'nun sağlıklı büyümesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Doğacı, "Tıpkı annesi gibi tuvaletini yapmasına yardım ediyorum, kilo kontrolü yapıyorum. Şu an genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içinde gözlerini açmasını bekliyoruz. Kaç günlük olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama büyüdükçe kendi başına beslenebilecek. Her 2 saatte bir uyanıp besleme yapıyorum. Altını temizliyorum, sonra tekrar uyutuyorum. Bir bebek gibi ilgileniyorum" diye konuştu. Sinco'nun şu an 52 gram ağırlığında olduğunu belirten Doğacı, "Sincap annesi oldum diyebilirim" dedi. Minik sincap, doğal ortamına bırakılabilecek seviyeye geldiğinde doğaya salınacak.