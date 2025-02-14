Kaçak yollarla Mersin'e getirilen maymun ve sincaplar el konuldu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:52

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:52

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye’ye getirilen hayvanların bulunduğu bir eve operasyon düzenlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Eski Ömerli Mahallesi’nde B.Y.U. isimli şahsa ait adreste yasaklı hayvan ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin baskın yaptığı evde bir maymun ve üç sincap bulundu. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan hayvanlara el konularak Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Hayvanların koruma altına alınarak Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

Ev sahibi B.Y.U. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.