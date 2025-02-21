Kar yağışı sonrası sincaplar yiyecek arayışında

İstanbul’da etkili olan kar yağışı Yıldız Parkı’nda renkli görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan parkta sincaplar ağaçlardan inerek yiyecek aradı.

Kar yağışı sonrası sincaplar yiyecek arayışında
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:41

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası mega kentin çeşitli yerlerinde ilginç görüntüler oluşturdu.

Etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı da beyaza büründü.

Park’ta yiyecek arayan sincaplar ise ağaçlar arasında dolaştı. Öğle saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı sonrası ağaçtan inen sincaplar yerde yemek aradı.

Yerden aldıkları yemek ile tekrar ağaca tırmanan sincaplar bir süre yemeğini yedikten sonra ortadan kayboldu.


Etiketler: #istanbul kar yağışı #sincap

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