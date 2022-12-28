100 kilo hurda gazeteden dev ejderha yaptı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Heykel ve kalıp ustası Burhan Yılmaz, farklı malzemelerden çeşitli heykeller yapıyor. Usta bu defa 100 kilo hurda gazeteden 3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı, bu maketin yapımı ise yaklaşın 60 gün sürdü. Özel sipariş üzerine yapılan ejderha maketi bittiğinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek.

Yılmaz, geri dönüşümden yaptığı hayvan maketleriyle hem malzeme ücretinden tasarruf ederken aynı zamanda da çöpe gidecek eşyaları ekonomiye kazandırmış oluyor.

100 kilo hurda gazeteden ejderha maketi yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, "Bu maketin yapımı yaklaşık 60 gün sürecek, hurda gazeteleri koli bantlarıyla yapıştırarak tasarladığım ejderha maketini ortaya çıkartıyorum. Bittiğinde gerçek bir ejderha görünümüne kavuşacak, daha ben hayvan maketlerini hurda gazetelerden yapmaktayım. Hem daha ucuza geliyor. Hem de hurda gazeteleri çöpe gitmekten kurtarıyorum. Hurda gazetelerden yaptığım maketler çok beğeniliyor" dedi.

