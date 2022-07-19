11 yerinden bıçaklanan taksici mesleğini bıraktı
Ankara'da müşteri olarak aracına binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz tarafından, 11 yerinden bıçaklanıp, 2 bin 100 TL'si ve taksisi gasbedilen Sabri Yılmaz (69) taburcu oldu. Ölümden dönen ve evde tedavisi devam eden Sabri Yılmaz, mesleğini bırakma kararı aldı. 11 bıçak darbesinin izi tişörtünde görülen Yılmaz, 53 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Bu olaydan sonra taksicilik yapmayı düşünmüyorum" dedi.
Pursaklar ilçesinde 11 Temmuz günü taksiye binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, bir süre sonra şoför Sabri Yılmaz’dan aracı durdurmasını istedi. Bu sırada şüpheliler, Sabri Yılmaz'ı 11 yerinden bıçaklayıp, cebindeki 2 bin 100 TL ve taksiyi alarak kaçtı. Yol kenarında ağır yaralı bulunan Sabri Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın taksisi daha sonra Keçiören ilçesi Aktepe'de boş arazide terk edilmiş bulundu. Aynı gün bindikleri başka bir taksinin şoförü E.Y.'yi de bıçakla yaralayıp, aracını kaçıran ve ateşe veren şüpheliler Baran Mert ile Batuhan Yavuz, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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