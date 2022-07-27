12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
Gaziantep’te, ağılda çıkan ve 30 küçükbaşın öldüğü yangında dumandan etkilenen Hamza Dülüklüoğlu (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beylerbeyi Mahallesi'nde Dülüklüoğlu ailesine ait ağılda 26 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada ağılda olan Hamza Dülüklüoğlu, dumandan etkilendi.
Mahalledekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI
Hamza Dülüklüoğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Dülüklüoğlu, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
30 küçükbaş hayvanın da öldüğü yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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