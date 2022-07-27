12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:58

Beylerbeyi Mahallesi'nde Dülüklüoğlu ailesine ait ağılda 26 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada ağılda olan Hamza Dülüklüoğlu, dumandan etkilendi.

Mahalledekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI

Hamza Dülüklüoğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Dülüklüoğlu, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.