132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platformu geçiş yaptı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle platform Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne doğru gidiyor.
Ege Denizi’nden saat 11.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 65 metre yüksekliğinde, 132 metre uzunluğunda, 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platform saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen platform boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Yalova’ya gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan, Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne giden ‘Sea Installer' adlı platforma boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri eşlik etti.
Platform nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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