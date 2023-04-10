14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayları duyuruldu

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Türkiye’yi bekleyen kritik 14 Mayıs seçimlerine o isimler de aday oldu… Listeler tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2023 Pazartesi, 16:03

Türkiye’yi bekleyen kritik 14 Mayıs seçimlerine o isimler de aday oldu… Listeler tepki topladı.

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