14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayları duyuruldu
Türkiye’yi bekleyen kritik 14 Mayıs seçimlerine o isimler de aday oldu… Listeler tepki topladı.
Türkiye’yi bekleyen kritik 14 Mayıs seçimlerine o isimler de aday oldu… Listeler tepki topladı.
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