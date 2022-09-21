1,5 kilo balı 33 saniyede yedi, birinciliği kimseye kaptırmadı
Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikteki bal yeme yarışmasındaki bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu. Kadınlar ve erkekler kategorisinde ayrı ayrı lapılan yarışmada dereceye girenlere gram altın verildi.
Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, korona virüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yapıldı.
Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği’nde konuşan Kaymakam Murat Öztürk, Kaş’ın sadece turizmde değil, tarımda da çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Bu şenlikler, hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ürettiğimiz ürünleri dünyaya pazarlıyoruz, aynı zamanda kendi kültürümüzü yaşatıyoruz” dedi.
İlk defa Yörük Göçüne katıldığını dile getiren Kaymakam Öztürk, “Yörükler, Yörüklük, Türk milletinin, Türklüğün çok önemli hasletidir. Bu kültürün yaşaması lazım. Bir milleti millet yapan kültürüdür, tarihidir, örf ve adetleridir. Bizim maneviyatımızı şekillendiren bizim kültürümüzdür, değerlerimizdir. Bu kültürü yaşatmak önemlidir. Yörük kültürü yaşatılmalıdır, genç nesillere aktarılmalıdır. Bu sayede bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek” diye konuştu.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da belediye olarak sadece hizmet yapmadıklarını kaydederek, sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetlerin de kıymetli olduğunu söyledi.
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