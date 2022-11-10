15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'nci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sürücüler kontaklarını kapattı, araçlarından inerek 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Köprüde saygı duruşunda bulunan sürücüler havadan da görüntülendi.
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