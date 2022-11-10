15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'nci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

DHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 09:26

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sürücüler kontaklarını kapattı, araçlarından inerek 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Köprüde saygı duruşunda bulunan sürücüler havadan da görüntülendi.

Atatürk 10 kasım

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