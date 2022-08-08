16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü

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Adana'da 10 katlı binanın 3’üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:03

Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, dün akşam saat 22.00 sıralarında halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.

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