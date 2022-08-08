16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü
Adana'da 10 katlı binanın 3’üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti.
Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, dün akşam saat 22.00 sıralarında halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.
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