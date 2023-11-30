1966, ‘ölüm orucu’ liderliğinden, yurtdışı, Türkiye siyasetine...

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Şükran Soner'in konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2023 Perşembe, 10:00

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu.

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