1966, ‘ölüm orucu’ liderliğinden, yurtdışı, Türkiye siyasetine...

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Şükran Soner'in konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner'in hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu.
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