1999 Deprem'de meydana gelen hasar izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:11

Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izini süren dalış eğitmeni Murat Kulakaç, suya her daldıklarında deprem anını tekrar yaşadıklarını, deniz altında hala depremin izlerini ilk günkü gibi gördüklerini söyledi.

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Deprem ciddi anlamda yıkıcı hasar bırakırken, yıllar içinde karadaki izleri tamamen silindi. Değirmendere sahilinin bir kısmının denize çökmesiyle depremin tüm gerçekleri, suyun altında görülebilir oldu. DHA muhabiri ve bröveli dalgıç Ergün Ayaz ile dalış eğitmeni Murat Kulakaç depremde denize çöken kalıntıların izini sürdü.