2 günde 10 orman yangını çıktı, profesör uyardı!
2 günde 10 orman yangını çıktı, profesör uyardı!
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da, hafta sonu 2 günde 5 ilçede 10 ayrı orman yangını çıktı.
Yangınlardan 4’ünün anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını belirterek uyarılarda bulundu.
Kentte hava sıcaklıklarının 45 dereceyi aştığı hafta sonunda Çukurova, Sarıçam, Karaisalı, Feke ve Pozantı'da 10 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan mücadeleyle, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan yangınları söndürdü.
Yüzlerce dönüm orman zarar gördü. Yangınlardan 4’ünün anız yakılması sonucu çıktığı belirlendi. Anız yakılan tarlalarda toprak verimliği azalırken pek çok canlı türü öldü.
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