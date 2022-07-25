200 kişinin zehirlendiği düğün salonunun kapısına mühür vuruldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sünnet cemiyetinde, ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği salon zabıta ekiplerince mühürlendi.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:16

Bursa'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve peynir tatlısı ikram edildi. 

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