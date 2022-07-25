200 kişinin zehirlendiği düğün salonunun kapısına mühür vuruldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sünnet cemiyetinde, ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği salon zabıta ekiplerince mühürlendi.
Bursa'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve peynir tatlısı ikram edildi.
Video Haberler
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki