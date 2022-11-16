2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 2011'deki FETÖ'yü övdüğü açıklamaları hatırlatıldı. O sözleri "günün şartları" diye savunan Bozdağ, "Keşke söylemeseydik" dedi.
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