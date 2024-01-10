2023 yılında 111 bin esnaf kepenk kapattı! CHP'li Başevirgen: Esnaf pandemide dahi bu duruma düşmedi
2023 yılında 111 bin esnaf kepenk kapattı!
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “TESK 2023 yılı verileri, esnafın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. Bu sayı, her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti. Dükkanını kapatmayan esnafsa kredilerle, borçlarla işlerini döndürmeye çalışıyor” dedi.
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