2023 yılında gazeteciler 563 kez hakim karşısına çıktı! Çakırözer Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı
2023 yılında gazeteciler 563 kez hakim karşısına çıktı!
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2023 yılı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Çakırözer, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye'de gazeteciler kara bir tabloyla karşı karşıya. 1 yıl içinde gazeteciler tam 563 kez hakim karşısına çıkarak haberini, sosyal medya paylaşımı savunmak zorunda bırakıldı. Türkiye'de 72 gazeteci gözaltına alınırken bunlardan 27'si yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandılar. RTÜK iktidarın sopası olma rolünü 2023'te de oynadı. 59 kez ceza verdi, kanallar karartıldı, milyonlarca maddi para cezası kesildi toplam 6 kanala. Sansür yasası 2023 yılında uygulamaya geçti ve bu yasadan en büyük zararı gazeteciler gördü. 33 gazeteci hakkında 36 soruşturma açıldı. 6 gazeteci gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı" dedi.
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