219 yıllık çarşının emektar ustası
Bolu'nun Tarihi Yukarı Çarşısı'nda 10 metrekarelik dükkanı bulunan 56 yaşındaki Cengiz Selek, yıllardır eskimiş ve yıpranmış ayakkabıları onarıyor. Gün boyu oturduğu sandalyesinde vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışan Selek, mesleğini öğretecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Bolu'da ikamet eden 56 yaşındaki Cengiz Selek, ayakkabı tamirciliğine ilkokula giderken başladı. Eskimiş ve yıpranmış ayakkabıları tamir ederek işin inceliklerini öğrenen Selek, 20'li yaşlarına geldiğinde ise kendi dükkanını açtı.
Selek, 10 metrekarelik dükkanında müşterilerinin ayakkabılarını onarıyor, taleplerine cevap veriyor. Ayakkabı tamirciliğine yıllarını yılını veren Cengiz Selek, işini ilk günkü özveriyle sürdürüyor.
Mesleğiyle çocuk yaşta tanıştığını söyleyen Selek, "Yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Artık bu mesleği yapan yok, çırak bitti. Artık piyasada çırak yetişmiyor. Meslektaşlarımızdan sonra bu işi yapan olmayacak" dedi.
Son yıllarda vatandaşların eskiyen ayakkabılarını çöpe atmak yerine tamir ettirdiğini ifade eden Selek, "Pandemi döneminde vatandaşlar tamir işine yöneldi. Bu da ayakkabıların pahalı olmasından kaynaklı. Elimizden geldiğince bizde bu mesleği yapacağız" diye konuştu.
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