'28 milyon TL' vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon
Tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için Adana'da şafak vakti operasyon yapıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
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