'28 milyon TL' vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon

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Tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için Adana'da şafak vakti operasyon yapıldı.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 10:19

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

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Adana tefeci Tefecilik

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