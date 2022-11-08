30 saniyede motosiklet adeta yok oldu
Eskişehir’de bir kuryenin motosikletini sadece 30 saniyede çalan hırsızın rahat tavırları hayret uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriye Mahallesi Paşa Sokak ve Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Cadde ve sokağın kesişiminde bulunan bir fastfood restoranında kuryelerin kullandığı motosiklet, gece geç saatlerde bir şahıs tarafından çalındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, aracı kendi aracıymış gibi 30 saniyede götürdüğü görüldü. Rahatlığı ile şaşkınlık uyandıran hırsızın motosikleti çalma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.
Video Haberler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu