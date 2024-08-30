4 çeşit yemek 70 TL: Kent Lokantası şimdi de Diyarbakır'da...
4 çeşit yemek 70 TL: Kent Lokantası şimdi de Diyarbakır'da...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez açılan Halk Lokantası’nda 4 çeşit yemeğin ücreti 70 lira olarak belirlendi.
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