4 çeşit yemek 70 TL: Kent Lokantası şimdi de Diyarbakır'da...

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4 çeşit yemek 70 TL: Kent Lokantası şimdi de Diyarbakır'da...

ANKA
30 Ağustos 2024 Cuma, 12:19





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez açılan Halk Lokantası’nda 4 çeşit yemeğin ücreti 70 lira olarak belirlendi.

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