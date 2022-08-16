4 Eylül mitingi işaret edildi: 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'

Abone Ol google-news

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir TV kanalında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 4 Eylül’de yapacağı mitingde erken seçim çağrısı yapacağı yönünde iddialar var " dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 11:47

Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu, TV100'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş kulis bilgilerini paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Eylül'de Sivas'a mitinge gideceğini hatırlatan Yarkadaş, "Devlet Bey Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabilir" dedi.

AKP'lilere aldığı kulis bilgisini sorduğunu söyleyen Yarkadaş, "Devlet Bey erken seçim kararı alacakca Erdoğan ile fikir alışverişi yapmadan açıklamaz" cevabı aldığını açıkladı.

Barış Yarkadaş Devlet Bahçeli Miting erken seçim

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler