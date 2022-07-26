40 öğrenci yatılı kalıyordu: Sultanbeyli'de Kuran kursunda yangın çıktı
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Kuran kursunda yangın çıktı. Kursta yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta 6 katlı Soğuksu Erkek Kuran Kursu'nun üst katındaki yemekhanesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yemekhaneyi sararken, kuran kursundaki yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.
Polis ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yemekhanede hasar oluştu.
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