5.1'lik deprem sonrası uzmanından korkutan uyarı! "Her türlü işareti veriyor..."
5.1'lik deprem sonrası uzmanından korkutan uyarı!
Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, 'Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?' sorusunu yeniden akıllara getirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, kentte, 300'ü aşkın kişinin yaşadıkları binalara karot testi yaptırmak için başvurduğunu ancak test yaptırmadığını belirterek, "Devletin, bütün Türkiye'yi yeniden yapma veya inceleme gibi, böyle bir kaynağı yok. Halkımızın da bilinçlenmesi lazım. Deprem daha ne söylesin bize? Her türlü işareti veriyor, daha neyi bekliyoruz" dedi.
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