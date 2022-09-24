58 yıldır günde 20 bardak içiyor

24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti. Sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.



Konuyla ilgili konuşan İbrahim Yüksel, iyi çayın sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli çevresine çayın faydalarını anlattığını belirten Yüksel, “Ben bunu sürekli söylüyorum. Çay insan ömrünü uzatır, kalbi iyi çalıştırır. Ama bana inanmayan, hatta bana karşı fikir belirtenler vardı. Ben sabah iki üç bardak çay içiyorum kendime geliyorum. En az günde 20 bardak çay içiyorum. Her zaman söylerim çay insanı dinç tutuyor” diye konuştu.



Tecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek, "Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikâye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim.”

