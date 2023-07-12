68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN; "Önceliğimiz Cumhuriyet Devrimlerinin tamamlanması.."
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, 68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN oldu.
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, 68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN oldu.
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