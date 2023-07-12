68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN; "Önceliğimiz Cumhuriyet Devrimlerinin tamamlanması.."

Abone Ol google-news

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, 68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, 68'liler Vakfı Eski Başkanı Gökalp EREN oldu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler