700 gram balı 55 saniyede yedi

14 Ekim 2022 Cuma, 07:00

10. Ankara Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, ANFA Altınpark Expo Center Fuar Alanı’nda ziyaretçilerle buluştu. Fuarın ilk gününde 10 yarışmacının katılım sağladığı bal yeme yarışması düzenlendi. Yarışmacılar, yarışmanın başlamasının ardından önlerinde bulunan 700 gram petek balı 3 dakika içerisinde bitirmeye çalıştı.

Ancak yarışmanın 55’inci saniyesinde Serkan Eseroğlu rakiplerine büyük bir fark atarak 700 gram petek balının tamamını bitirdi. Aynı yarışmada Mehmet Said Kurt ikinci olurken, rakibinden 5 gram fazla bal yiyen Saim Çağatay üçüncü oldu. 700 gram petek palını 55 saniyede tüketen Serkan Esenoğlu, ödül olarak bin TL’nin sahibi oldu.

Renkli görüntülerle açılışı gerçekleştirilen ve baldan elde edilen 50’den fazla ürünün sergilendiği Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, 13-16 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağılayamaya devam edecek.

