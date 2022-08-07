76 yaşındaki 'boksör Naciye': 'Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz'
Belçika Nancy Vanderstraeten (76), yaklaşık 44 yıl önce yerleştiği Türkiye'de 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 9 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 4 yıl önce boksa başlayan Naciye, "Boks benim için tutku oldu. Spor yapınca dopamini kendi beyninizde yapıyorsunuz. Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz" dedi.
Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'ye hayran kalıp, eşiyle 44 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.
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