76 yaşındaki 'boksör Naciye': 'Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz'

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Belçika Nancy Vanderstraeten (76), yaklaşık 44 yıl önce yerleştiği Türkiye'de 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 9 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 4 yıl önce boksa başlayan Naciye, "Boks benim için tutku oldu. Spor yapınca dopamini kendi beyninizde yapıyorsunuz. Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz" dedi.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:07

Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'ye hayran kalıp, eşiyle 44 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.

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