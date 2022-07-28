8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde 8 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda, hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış, hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı 4 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.
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