ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan iktidarın 'Ankapark'ı çürüttü' iddialarına yanıt: Mahkemelere yalvardık

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’a davet ettiği gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, 2019’dan itibaren kapalı tutulmaya başlanan parka ilişkin yaptıkları hukuki işlem ve girişimleri anlattı. Yargı sürecindeki usule aykırı işlemler nedeniyle hâkimlere açamadıkları için Adalet Bakanlığı’na tazminat davası açacaklarını kaydeden Yavaş, üç yıllık hukuk mücadelesinin ayrıntılarını aktardı.

Yavaş, “parkın ABB’ye tesliminin geciktiği her gün kamu zararının arttığını raporlarla ortaya koymalarına karşın istemlerinin reddedildiğini” vurgulayarak “‘Ankapark alanının idaremize tedbiren teslim edilmesini talep ediyoruz’ dedik. Tümü reddedildi. Adeta burası çürüyor diye mahkemelere yalvardık” ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Ankapark’a ilişkin “çürümesine göz yummanızı anlayamayız” sözlerine de yanıt veren Yavaş, Kurum’la Kasım 2021 ve Ocak 2022’de yaptığı iki farklı görüşmede, “parkın çürüdüğünü, çözüm bulunması gerektiğini” aktardığını kaydetti.

(Gazeteciler, ABB Başkanı Yavaş’ın daveti üzerine Ankapark’ın son durumunu inceledi)

‘ASLA SUÇLU OLMAZ’

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Eylül 2020 ve Nisan 2021’de Ankapark’taki kamu mallarını korumak için gösterdikleri çabayı aktaran iki ayrı bilgi notu ilettiğini” söyledi.

Görevinden el çektirilen eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in, “Ankapark’ı tahrip eden, yeşil alanı kurutan Mansur Yavaş’tır” iddiasının sorulması üzerine Yavaş, “Dünyadaki herkes suçlu olur ama Melih Bey asla suçlu olamaz. Helikopterler alınır, uçak okulu kurulur, kamu zarara uğratılır ama ‘Haberim yoktur’ diyebilmiştir Sayın Gökçek” yanıtını verdi. Yavaş, kendisinden önceki ABB Başkanı Mustafa Tuna’nın bizzat muhalefet vekilleriyle görüşerek Ankapark’taki kiralama süresini 10 yıldan 29 yıla çıkardığını söyledi.

Yavaş, Ankaralıların parasıyla yapılan Ankapark’ın zarar görmesini istemediğini belirterek “Burası garibana tonu 1.5-2 dolara satılan suyla, uzun yıllar 1.5 dolara hizmet veren toplu taşımadan toplanan parayla yapıldı. Oralardan elde edilen paralar buraya gömüldü. Amacımız burayı tekrar halka ücretsiz olarak açmak” diye konuştu.

‘YEŞİL ALAN’ İLK SIRADA

Parktaki hasar tespit çalşmalarının sürdüğünü belirten Yavaş, Ankapark’ın geleceğine Ankaralıların karar vermesi için internet üzerinden açtıkları form analizine bugüne dek 68 bin 450 öneri ulaştığını açıkladı. Buna göre, yurttaşların yüzde 27’si Ankapark’ın yeşil alan olmasını istiyor. Yüzde 16, hayvanat bahçesi yapılmasını, yüzde 14’ü Atatürk Orman Çiftliği’ne dönüştürülmesini, yüzde 13’ü spor-yürüyüş alanına çevrilmesini, yüzde 4’ü ise eğlence alanı olarak kullanılmasını öneriyor.