Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis, yere yatırarak gözaltına aldı!

Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:10
Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis, yere yatırarak gözaltına aldı!
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Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

'KADINI DARBETMEYE KALKTI' İDDİASI

Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti. Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü.

Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy İskelesi'ne deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLARIN VAPURDAN İNDİRİLME ANLARI KAMERADA

Kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de, görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı. İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.


Adalar vapur kavga polis
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