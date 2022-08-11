Adana'da acı manzara: Çocuklarını kebapçıya bırakıp kayboldu

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:22

Adana'da iddiaya göre, Nurcan K., 3 çocuğuyla merkez Seyhan ilçesinde önceden çalıştığı kebapçı dükkanına giderek, işyeri sahibi Şaban Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.

Anne Kaymaz, çocuklarına ise "Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin’e gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu.

Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi.

Kebapçıya giden polis ekipleri, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğu, anne ve babalarına ulaşamayınca Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

'BABALARINA TESLİM EDİLECEK' DEYİP GİTMİŞ

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çocukların müdürlüklerinin kontrolündeki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımız şu anda devlet korumasında. Onlara devletin şefkat elini uzattık, inşallah en iyi şekilde bakımlarını da yapacağız" dedi.

Kebapçı dükkanı sahibi Şaban Erkek de Nurcan K'nin eskiden yanında çalıştığını anlatarak, "Anneleri babaları ayrılmış 7 yıldır. Annelerinde kalıyorlar, vekalet annelerinde. Bunları da bugün 'babalarına teslim edilecek' diye benim yanıma bırakıp gitmiş. Babaları da telefona cevap vermiyor. Mecburen polisi aramak zorunda kaldık. 3 saattir yanımdalardı. Annelerini aradık telefonu kapalı. Nereye gittikleri konusunda bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.