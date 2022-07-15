Adana'da aracın çarptığı scooter sürücüsü hemşire, taburcu edildi: 'Cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyoruz'

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Adana'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan elektrikli scooter kullanıcısı hemşire Hatice Şener, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şener'in babası Mehmet Akif Şener (60), "Bu kişinin cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyoruz. Benim kızım, İstanbul'daki genç kızımız gibi ölebilirdi. Aracın altına almış olsaydı paramparça etmiş olacaktı" dedi.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:16

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde, 4 Temmuz'da elektrikli scooter kullanan hemşire Hatice Şener'e (23) bir otomobili sollayan İ.E. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu vücudunda kırıklar oluşan Şener, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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