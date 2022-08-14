Adana'da 'domates' yüklü kamyon şarampole devrildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki domatesler çevreye saçıldı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 14:26

Ceyhan-Kadirli kara yolu Ayşehoca mevkisinde, 14 Ağustos Pazar sabah saatlerinde Sadık Başdoğan'ın kullandığı 80 LL 896 plakalı domates yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahale sonrası yaralanan sürücü Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyondan yere dökülen domatesler ise görevlilerce toplandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana KOZAN domates kamyon kaza

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