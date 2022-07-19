Adana'da gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen yüzen barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor.
Barakalar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililer izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra barakadan yüzen baraka evler da ortaya çıktı. Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor. DHA'nın havadan dron ile görüntülediği barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor. Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.
'GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAKTIR'
Yüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu. DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."
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