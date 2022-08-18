Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
İlgili Haberler
- Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı
Video Haberler
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- İstanbulkart'larda yeni dönem başladı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- MHP'li başkan istifa etti
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi