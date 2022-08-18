Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:47

Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

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