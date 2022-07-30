Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da arkadaşlarıyla otururken yanlarına yanaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Sadık Ali Acar (27), karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde; 30 Temmuz Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında arkadaşlarıyla yol kenarında oturan Sadık Ali Acar, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
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