Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Adana'da arkadaşlarıyla otururken yanlarına yanaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Sadık Ali Acar (27), karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:35

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde; 30 Temmuz Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında arkadaşlarıyla yol kenarında oturan Sadık Ali Acar, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

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