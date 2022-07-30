Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:43

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

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