Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.
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