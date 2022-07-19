Ağrı kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyünde merada otlarken kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD tarafından kurtarıldı.
Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında çiftçilik yapan Ümran Aydın'a ait 5 keçi, merada otlarken tırmandıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan keçilerini kendi imkanları ile kurtaramayan Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası kayalıklardan iple keçilerin bulunduğu noktaya inen AFAD görevlisi, keçileri kontrollü bir şekilde uçurumdan indirerek sahibine teslim etti.
Keçilerin sahibi Ümran Aydın, keçilerini sağlıklı bir şekilde indirip kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.
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